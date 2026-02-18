Ankara’da terör operasyonu! DEAŞ ve FETÖ’ye ağır darbe: 10 şüpheli gözaltında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafında yürütülen soruşturmalar kapsamında, silahlı terör örgütü mensubu olarak çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen Irak vatandaşı 4 DEAŞ şüphelisi ile haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında verilen kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 6 firari hükümlü olmak üzere toplam 10 şüpheli ve hükümlü gözaltına alındı. Şüpheli ve hükümlülerinin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam ediliyor.

