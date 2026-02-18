Başkan Erdoğan'dan Ramazan mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanların Ramazan ayını tebrik ederek, "İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.
Türkiye bu gece ilk sahur ile birlikte Ramazan ayına erişmenin heyecanını yaşıyor. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayınladı.
Başkan Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
"Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar"
