Beykoz Belediyesi davası devam ediyor! Sanıklar İkinci kez hakim karşısında

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevden alınan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 belediye çalışanı hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. Başkan Alaattin Köseler ile 20 şüpheli, 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 26'ya yükselmiş, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli ise 4 Mart'ta tutuklanmış, 9 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti. Dosyada adı geçen 3 şüpheliye ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

BAŞKAN KÖSELER'İN 67 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında hazırlanan 402 sayfalık fezlekede 78 mal ve hizmet alım ihalesi mercek altına alınarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, özel kalem müdürü Veli Gümüş ve özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirilmişti. Başkan Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 67 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.

İLK CELSE TÜM TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezleke sonrası İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan kamu davasında mahkeme iddianameyi kabul etmişti. Başkan Köseler dahil 26 sanığın yargılanmasına geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlanmıştı. Toplamda 3 gün süren duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in ise tutuklanmasını talep etti. Savcı, sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz'ın ise tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini istemişti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ise, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar, Metin Ülgey, Fidan Gül dahil 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti.

TAHLİYE SONRASI YENİDEN TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısı Alaattin Köseler'inde aralarında bulunduğu Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz edip tutuklanmalarını talep etti. İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilen itiraz kabul edilerek, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'in yeniden tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Köseler, gözaltına alınarak yeniden tutuklandı.

İKİNCİ KEZ TEKRAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Havva Dindar bulundukları cezaevinden getirilirken, Tutuksuz sanıklar, Ahmet Furkan Özten, Gülten Tozanlı, Hasan Uysal, Metin Ülgey, Fidan Gül, Tamer Çapraz, Yusuf Karaaslan, Yıldız Güneş ve avukatlar da salonda yerini aldı.