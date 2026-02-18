Birlikte daha adil bir gelecek inşa edeceğiz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yargı çalışanlarına seslendi. Gürlek, "Hakim ve savcılarımızın mesleki gelişimini güçlendiren uzmanlaşma ve eğitim modellerini hayata geçireceğiz. Adalet personelimizin özlük haklarını iyileştirmek için somut adımlar atacağız. Çünkü güçlü bir adalet ancak huzurlu, motive ve güvende hisseden bir teşkilatla mümkündür" dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Birlikte daha adil bir gelecek inşa edeceğiz" mesajıyla yargı teşkilatına ve avukatlara kapsamlı bir reform iradesi ortaya koydu.