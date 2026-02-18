Çağrı Bey ülkemiz için tarihi önemde
Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Türkiye'nin derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey'in ülkesi için tarihi önem taşıdığını belirtti. Barre, Çağrı Bey'in Somali açıklarında başlatacağı faaliyetlerin, ülkenin doğal kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve ulusal kalkınmanın hızlandırılması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Somali halkının nesiller boyunca "Somali'nin zengin doğal kaynaklara sahip olduğu" anlatısını duyarak büyüdüğünü ve yıllarca bu kaynakların çıkarılması vaadinin gerçeğe dönüşmesini beklediğini kaydeden Barre, "Bu bekleyiş artık sona ermektedir. Daha iyi günler ufukta görünmektedir" dedi.