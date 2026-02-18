Diyarbekirspor kulübüne el konuldu
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla, spor kulüpleri üzerinden yürütülen devasa bir yasa dışı bahis ve kara para aklama trafiği çökertildi. Tuzlaspor dönemindeki "hayalet bilet" skandalıyla başlayan incelemeler, Diyarbekirspor eski yönetimine kadar uzandı. Soruşturmada Fevzi İlhanlı'nın Tuzlaspor Başkanı olduğu dönem mercek altına alındı. Savcılık, "hayalet bilet" satışı üzerinden kara para aklandığı şüphesiyle başlattığı soruşturmayı, İlhanlı'nın Diyarbekirspor başkanlığı dönemine de genişletti. 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 2'si cezaevinde 10 şüpheli yakalandı. Cezaevinde olan isimler Koçer İlhanlı ve Recep Doğrul olduğu öğrenildi. Yeliz Tuba Y., Özge Y., Aydın Ç., Sonat Ö., Tülay A., Hüseyin İ., Fatih Y., Aykut S. gözaltına alındı. Diyarbekirspor eski başkanı Fevzi İlhanlı'nın, yurt dışına çıktığı tespit edildi. 3 şirket ve Diyarbekirspor kulübü, 7 daire, 6 arsa, 1 iş yeri, 6 araç ve 3 motosiklete el konuldu.