Ekrem İmamoğlu casusluk davası 11 Mayıs’ta başlıyor

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan, eski ajan Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'siyasal casusluk' soruşturması tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenmişti.

VATANDAŞIN BİLGİLERİ SIZDIRILDI

İddianamede şüphelilerin hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktarıldığı yer almıştı. Necati Özkan'ın İmamoğlu ve Hüseyin Gün arasında köprü vazifesi gördüğü ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın ise Gün'ün yönlendirmesiyle sorular sorarak İmamoğlu lehine algı oluşturmaya çalıştığı iddiası yer almıştı.

İLK DURUŞMA 11 MAYIS'TA

İddianame gönderildiği İstanbul 25. Ağır Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 11 Mayıs günü Silivri'de görülmesine karar verdi.