Güçlü aile için güçlü kadınlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Vakfı işbirliğinde, İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen I. Uluslararası Ailenin Güçlendirilmesi Konferansı'na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile çok sayıda davetli katıldı. Programda yaptığı konuşmada ailenin dünyayla tanışılan ilk kapı olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Aile meselesi yalnızca sosyal bir konu değildir; aynı zamanda beka ve gelecek meselesidir" ifadelerini kullandı. 2025 "Aile Yılı" kapsamında 19 binden fazla etkinlik düzenlendiğini söyleyen Bakan Göktaş, evlenecek gençlere 2 bin 47 kurumla indirim işbirliği yapıldığını aktardı.

İSTİKRARIN TEMEL TAŞI

Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise konuşmasında aileyi, toplumun istikrarının, kültürel devamlılığının ve medeniyet tasavvurunun temel taşı olarak gördüklerini vurguladı. Kadınların eğitim, istihdam ve karar alma mekanizmalarındaki varlığının artmasının aile yapısını zayıflatmadığını, bilakis daha bilinçli, dayanıklı ve adil bir aile ortamı oluşturduğunu belirten Bayraktar, şiddetsiz ve güvenli aile ortamının toplumsal huzurun temel şartı olduğunu söyledi.

AİLELER BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Bayraktar, yeni nesil risklere karşı ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Programda ayrıca Özbekistan Buhara Teknik Üniversitesi Rektörü Sadoqat Sıddıqova bir sunum yaptı. İki ülke arasında işbirliklerinin artırılması, aile politikalarının tecrübe paylaşımıyla güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

KADINLARDAN 'ŞALVARLI' DESTEK

KADEM Bingöl Temsilciliği, anlamlı bir etkinliğine imza attı. Dayanışmanın ve kültürel değerlerin ön plana çıktığı buluşmada, katılımcılar şalvar giyerek birlik mesajı verdi. Kadınların toplumsal hayattaki yerini ve bağlılığını simgeleyen bu hareket, takdir topladı. Etkinliğe; KADEM Bingöl Temsilcisi Öğretim Görevlisi Merve Çelik'in yanı sıra Sekreter Kübra Akar Zoroğlu, Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Habibe Temizsu, Dr. Öğretim Üyesi Hanife Çelik, Kuran Kursu Öğreticisi Büşra Köse, öğretmenler Beyhan İnan ve Semra Becerikli, Seda Nur Butaku ile gönüllü sosyal çalışmacı Handan Çiftçi katıldı. Aziz ÖNAL / SABAH