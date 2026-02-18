‘İmar sorununu çözdük, 7 bin 500 konut ürettik’
Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı projeleri anlattı. Yılmaz "Hayata geçirdiğimiz projelerle 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmayı başardık. Yıldırım'da, kentsel dönüşüm ve imar yatırımlarından ulaşıma, alt ve üst yapı hizmetlerinden nitelikli yeşil alanların artırılmasına, 'sıfır atık' politikasıyla daha yaşanılabilir bir şehir vizyonundan sosyal destek hizmetlerine, gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz projelere kadar pek çok alanda kalıcı hizmetler ürettik. Bu hizmetleri üretirken de belediyecilik alanında bir 'Yıldırım Modeli' oluştu. Türkiye'de artık Yıldırım Modeli konuşuluyor" dedi. Yılmaz "Göreve geldiğimi 2019 yılında ilçemizin 3'te 1'inde imar problemi vardı. 1 Şubat itibariyle 5 milyon metrekarelik alanda imar ve uygulama planlarını tamamladık. 40 bin mülkiyet ve tapu sorununu çözüme kavuşturduk. 19 bin tapunun dağıtımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Yılmaz "Göreve geldiğimizde 30 bin yeni konut hedefi belirledik. Hamdolsun 7 bin 500 konut ürettik. 2029'a kadar bu sayıyı 30 bine tamamlayacağız" dedi.