Milas’taki zeytin katliamında görevden alınan damadın ailesi CHP’den istifa etti

SABAH, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Şubat'ta Muğla'nın Milas ilçesinde sözde zeytin ağaçlarını korumak amacıyla yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" adlı miting öncesinde, büyük bir skandalı gözler önüne sermişti. CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in ilçedeki bir arazide her biri en az 100 yaşında olan 27 zeytin ağacını kestirdiği ortaya çıkmıştı. Görüntülerde iş makinasıyla asırlık zeytin ağaçlarının katledildiği görüldü.

ZEYTİNLERİ KATLETMİŞTİ, İSTİFA ETTİ

Milas'a bağlı Menteş Mahallesi Dipsarnıç mevkiinde bulunan ve niteliği zeytinlik tarla olan 3 dönümlük arazide 12 Şubat'ta her biri en az 100 yaşında olan 27 zeytin ağacının katledildiği ortaya çıkmıştı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tutanak tutmasının ardından, söz konusu arazinin CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu belirlendi. Kılbey, 29 Aralık 2025'te araziyi damadı Cenk Soydan'a devrettiğini söylerken, 13 Şubat'ta Kılbey'e zeytinli tarla vasıflı taşınmaz üzerindeki 27 adet zeytin ağacını izinsiz sökmeleri nedeniyle 49 bin 15 TL idari para cezası kesildi. Kılbey'in araziye inşaat yapmayı amaçladığı ileri sürülmüştü. Skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey dün, Özgür Özel'in mitinginden önce görevinden istifa etti. CHP Muğla İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Partimizin vizyonu ve yereldeki güçlü duruşu, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütündür. Bu doğrultuda, Milas İlçe Başkanımız, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir" ifadelerine yer verildi.

DAMADI DA GÖREVDEN ALINDI

SABAH'ın skandalı ortaya çıkarmasının ardından Milas Belediyesinde de önemli bir gelişme yaşandı. Kılbey'in damadı olan Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Cenk Soydan, zeytin ağaçlarıyla ilgili tartışmaların ardından görevden alındı. Soydan'ın belediye bünyesinde Fen İşleri birimine görevlendirildiği öğrenildi.

DAMADIN AİLESİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Cenk Soydan'nın görevden alınmasına emekli anne ve babası isyan etti. Cengiz Betül Soydan isimli sosyal medya hesabından açıklama yapan Soydan'nın annesi Betül Soydan, Özgür Özel'e seslenerek CHP üyeliğinin iptalini talep etti.

Aile yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisine ve tüm siyasi partilere Milas Halkına duyurumdur. Değerli genel başkanım. Size Muğla Milas'tan mağduriyetimi iletmek için yazıyorum. Sizi çok takdir ediyorum. Kişiliğiniz, insanlığınız, Türk halkının takdiriyle ispatlı görünür durumda. Malumunuz üzere pazar günü Milas'a miting için gelmenizle sizin de haberdar olduğunuz zeytin kesme olayıyla ilgili mağduriyetimi arz etmek isterim. Ben Milas Belediyesinde görev yapan Cenk Soydan'ın babası ve annesiyim aynı zamanda çok eski tarihe dayalı parti üyesiyim. Bu mesajı annesi olarak yazıyorum. Eşim Ecz. Cengiz Soydan, dünürümüz Ahmet Kılbey, oğlum TC Milas Belediyesinde layığıyla 2010 yılından beri dürüstlüğüyle insanlığıyla işine olan titizliğiyle efendiliğiyle görev yapan biriyken, hiç hak etmediği toyluğun kumpasın içinde yer almış durumunda kalmıştır. Cenk Soydan'ı ben değil tüm belediyeye sormanızı isterim ayrıca ona keza Ecz Cengiz Soydan nasıl bir kişiliktir, araştırmanızı isterim. Benim oğlum Cenk Soydan görevinden alınmış müdürlük şan şöhret mevki umurumuzda değil. Bizim mağduriyetimiz 24 ayar külçe altını olan bir babanın oğlunun 8 ayar durumuna sokulması kamuoyunda her yerde manşet edilip, bizim onurumuza gururumuza zarar gelmesidir. Cenk Soydan, yıllarca partiye emek vermiş, herkese sorabilirsiniz. Çamköylü emekli öğretmen Mehmet Emin Soydan'ın torunu Ecz Cengiz Soydan'ın oğludur bizler dürüstlükle anılmak istenen bir aileyiz fakat bu rezillik soydan ailesini fazlasıyla yıprattı. Biz bu kadar linç edilmeyi manşet olmayı hak etmedik. Sizi çok sevmemize rağmen hızlı bir şekilde oğluma yapılan haksızlık kabul edebileceğimiz bir durum olmadığı için eşim ve ben Cengiz Betül Soydan CHP Halk partisinden üzülerek üyeliğimizin iptalini talep ediyorum. Başvurumu genel merkeze göndereceğim başımıza gelenler bizi derinden üzmüştür. Cenk Soydan'ı tanısanız bana hak verirsiniz oğlum medyaya kurban edildi, saygılar sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun yolunu, hep aydınlık olsun inşallah" ifade etti.