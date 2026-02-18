MİT, casusluk girişimlerini çökertti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2025 Yılı Faaliyet Raporunu yayınladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, iç ve dış tehditlere karşı kararlılıkla görev yapmaya devam edeceklerini söyledi. Raporda Gazze'de kalıcı barışın sağlanamaması, İsrail'in saldırı alanını genişletmesi ve insani yıkımın derinleşmesi detaylarıyla ele alındı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Raporda Terörsüz Türkiye sürecinde toplumsal bir mutabakata doğru ilerlendiği belirtilerek bunun yalnızca bir güvenlik başarısı değil devletimizin kendi kaderini tayin etmesi ve bölgesel istikrar sağlanması konusunda önemli bir stratejik kazanım olduğu vurgulandı. MİT'in Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetlerini başarıyla ortadan kaldırdığı belirtilerek "Ülkemizi hedef alan casusluk girişimlerini deşifre ederek akamete uğratmıştır" denildi. Suriye'de yeni bir devlet inşası sürecinde, Türkiye'nin aleyhine oluşabilecek tehdit unsurlarına ön alıcı adımlar atılarak sınır bölgemizde yeni tehditlerin oluşmasının önüne geçildiği kaydedildi. Raporda, Gazze'deki savaşın sonlandırılması adına tüm aktörlerle yoğun bir istihbarat diplomasi yürüten Teşkilat'ın müspet neticelere ulaşılmasına somut katkı sağladığı, Terörsüz Türkiye sürecinde doğrudan görev üstlenerek yürütülen çalışmalarda teyakkuzu elden bırakmadan adım attığı belirtildi.

AJANLARI DEŞİFRE ETTİ

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünün ifade edildiği raporda "MİT; ülkemizde bulunan örgüt üyelerinin güvenlik güçleriyle koordineli şekilde yakalatılmasını sağlamıştır. DEAŞ başta olmak üzere Teşkilât, yurtiçi ve yurtdışında birçok örgüt mensubunun yakalatılmasını sağlamış, Afrika ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeyle müşterek çalışmalar yürüterek radikal örgütlerin eylem arayışlarına karşı operasyonel faaliyetlere destek vermiştir" ifadelerine yer verildi.

FETÖ'YE 4 İLDE OPERASYON: 70 GÖZALTI

MİLLÎ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kayseri merkezli İstanbul, Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 144 ekip, 676 personel ve Özel Harekat unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken operasyonlarda çok sayıda örgütsel materyal ile gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 50 adet fişek, çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ali ALTUNTAŞ / SABAH