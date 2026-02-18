Şarkıcı Edis’e yakalama kararı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Çeşme'de otellerde uyuşturucu partilerine katıldığı belirtilen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Çeşme Belediye Başkanı Denizli 'şüpheli' sıfatıyla soruşturmaya eklendi. Denizli, geçtiğimiz gün "uyuşturucu kullanımına yer temin etmek" ve "uyuşturucu kullanmak" suçunda ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Soruşturma kapsamında savcılıktan yeni bir hamle geldi. İfadeye çağrılan Lal Denizli'nin arkadaşı şarkıcı Edis Görgülü hakkında da aynı soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Edis'in yurtdışında olduğu kaydedildi.