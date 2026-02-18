Şarkıcı ve oyunculara gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenledi. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak", "Fuhuşa teşvik" suçlarından düzenlenen operasyonda aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 19 kişi gözaltına alındı.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, fenomen Hakan Kakız da yer alıyor. Gözaltına alınan diğer isimler ise şöyle: Terzi isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, iş adamı Barış Atalay, Bonivex isimli işletme sahibi Murat Öztürk, Züber firmasının ortakları Murathan Kurt ve Nailcan Kurt, 'Survivor' yarışmasıyla tanınan Adem Kılıçcı, Manken Tolga Kulakçı, sosyal medya fenomenleri Buse Görkem Narcı, Furkan Koçan ve Aygün Aydın, fotoğrafçı Tolga Sezgin, Alihan Taşkın ve Ramazan Bayar.

TANGÖZE VE HACIOĞLU'NUN EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Dumar grubu solisti Kaan Tangöze'nin ikametinden 17.6 gram esrar, İsmail Hacıoğlu'nun ikametinden daralı 33 gram esrar, Barış Talay'ın ikametinden 1.86 gram esrar ve Murat Cevahiroğlu'nun ikametinde ise 5 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

İSTANBUL'DA NARKOTİK KISKACI: 18 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. 17 Şubat'ta yapılan operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi. Yunus Emre KAVAK / SABAH