Son dakika | Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur!
Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye Komisyonu toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu. Tamamlanan Terörsüz Türkiye raporuyla ilgili bilgiler veren Numan Kurtulmuş yeni anayasa mesajında da bulundu. Kurtulmuş, "Süreç raporu 7 bölümden oluşuyor. Terörün gündemden çıkarılması tarihi sorumluluktur. Meclis vazifesini tereddütsüz bir şekilde yürüttü." dedi.
Son dakika haberi.... Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla ilerliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantısına başkanlık etti. Komisyon raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açıklandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:
"88 saat çalışma yapıldı, süreç raporu 7 bölümden oluşuyor. Terörün gündemden çıkarılması tarihi sorumluluktur. Meclis vazifesini tereddütsüz bir şekilde yürüttü."
"RAPOR AF MAHİYETİNDE DEĞİLDİR"
"Süreç raporu mihenk taşı niteliğindedir. Rapor af mahiyetinde değildir. Hazırlanan rapor toplumsal barış zeminini koruyor. Komisyon raporumuz bu anlamda bir nihayet değil, bilakis atılan ve atılacak kararlı adımların mihenk taşı olarak kabul edilmelidir"
YENİ ANAYASA MESAJI
"Yeni anayasa hazırlama Komisyonumuzun görevi olmamakla birlikte ülkemiz için yerine getirilmesi gereken ortak ödev ve sorumluluk olarak önümüzde durmakta"
BÖLÜM BAŞLIKLARI NELER?
Rapor, 'Komisyon Çalışmaları', 'Komisyonun Temel Hedefleri', 'Türk –Kürt Kardeşliğinin Tarihi Kökleri ve Kardeşlik Hukuku', 'Komisyonda Dinlenen Kişilerin Mutabakat Alanları', 'PKK'nın Kendisini Feshetmesi ve Silah Bırakması', 'Sürece İlişkin Yasal Düzenleme Önerileri', 'Demokratikleşme ile İlgili Öneriler'