Son dakika | Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur!

Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye Komisyonu toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu. Tamamlanan Terörsüz Türkiye raporuyla ilgili bilgiler veren Numan Kurtulmuş yeni anayasa mesajında da bulundu. Kurtulmuş, "Süreç raporu 7 bölümden oluşuyor. Terörün gündemden çıkarılması tarihi sorumluluktur. Meclis vazifesini tereddütsüz bir şekilde yürüttü." dedi.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 11:10 Son Güncelleme: 18 Şubat 2026 11:47

Son dakika haberi.... Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla ilerliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantısına başkanlık etti. Komisyon raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açıklandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları: "88 saat çalışma yapıldı, süreç raporu 7 bölümden oluşuyor. Terörün gündemden çıkarılması tarihi sorumluluktur. Meclis vazifesini tereddütsüz bir şekilde yürüttü."

"RAPOR AF MAHİYETİNDE DEĞİLDİR" "Süreç raporu mihenk taşı niteliğindedir. Rapor af mahiyetinde değildir. Hazırlanan rapor toplumsal barış zeminini koruyor. Komisyon raporumuz bu anlamda bir nihayet değil, bilakis atılan ve atılacak kararlı adımların mihenk taşı olarak kabul edilmelidir" Son Dakika: Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur!" | Video