Tanal’a vatandaş tepkisi: İlçe başkanı zeytinleri kesmiş çıkmış ‘zeytinime dokunma’ diyor
CHP Milas İlçe Başkanı'nın zeytinliği katlettiği için istifa ettiği gün, Milas'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düzenlediği mitingde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın asırlık bir zeytin ağacının yanında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte poz verip, "Zeytinime dokunma mitingi için Muğla'dayız" paylaşımı yapması pes dedirtti. Vatandaşlar, Tanal'ın sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kerizime dokunma mitingi olmuş. CHP'li başkan zeytin ağaçlarını katlediyor, CHP'liler zeytin mitingi yapıyor. Fıkra gibiler", "Biraz utanma duygusu olsun sizlerde", "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" yorumu yaptı.