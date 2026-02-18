TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ramazan mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mübarek Ramazan ayını tebrik ederek, "Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, bereket ve umut getirmesini diliyorum" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, bereket ve umut getirmesini diliyorum.
Bu mübarek ayda gönül sofralarında bir araya gelerek paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin bereketini hep birlikte yaşamamız duasıyla; Cenab-ı Allah'tan hepimizi sağlık ve huzurla Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum.
Oruçlarımız ve dualarımız kabul, Ramazanımız mübarek olsun."
Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, bereket ve umut getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayda gönül sofralarında bir araya gelerek paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin bereketini hep birlikte yaşamamız duasıyla; Cenab-ı Allah'tan hepimizi sağlık ve… pic.twitter.com/P95LMMBvWH— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) February 18, 2026