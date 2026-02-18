Zeytinlik skandalında damat görevden alındı
SABAH'ın ortaya çıkardığı Muğla Milas'taki zeytinlik katliamının yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Şubat'ta Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" temasıyla yaptığı miting öncesinde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in ilçedeki arazide her biri en az 100 yaşında olan 27 zeytin ağacını kestirdiği ortaya çıkmıştı. Skandal üzerine Kılbey görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Kılbey'in ağaçların bulunduğu araziyi damadı Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Cenk Soydan'a devrettiği belirlenmişti. Skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kılbey'in damadı Soydan, görevinden alındı. Soydan'ın Fen İşleri biriminde görevlendirildiği öğrenildi.