66 ülkeye uzanacaklar
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2026 Ramazan ayı için hazırlıklarını "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla tamamladı. Türkiye dahil 66 ülkede 3 milyon ihtiyaç sahibine el uzatmayı hedefleyen vakfın Adana Şubesi, hayırseverleri iyilik seferberliğine davet etti. Adana İHH Başkanı Mahmut Eraslan, "Kumanyadan iftara, bayramlıktan zekâta kadar her bağış, bir mazlumun duasında yer bulacak" dedi. Kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi veren Eraslan, ramazan ayının bereketini sınırların ötesine taşımaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "İHH olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın manevi iklimini, yokluk ve savaşla mücadele eden kardeşlerimize hissettirmek için sahadayız. 2026 yılı hedefimiz, tam 66 ülkede 3 milyon ihtiyaç sahibine hayırseverlerimizin selamını ve yardımlarını ulaştırmak. Bu sadece bir yardım faaliyeti değil, bir kardeşlik beyanıdır" diye konuştu.