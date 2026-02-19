Bakan Göktaş, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş ile görüştü

Bakan Göktaş, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zeynep Başkanımız, Anadolu kadınının azmini ve bu toprakların mayasını yansıtan Mihalgazi'deki çalışmalarıyla hepimize ilham oluyor. Yerel yönetimlerimizden aldığımız güçle milletimize canla başla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."