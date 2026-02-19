Bakan Gürlek’ten ilk icraatı hayata geçiyor!

İstanbul'daki ticaret mahkemelerinin farklı adliyelerde dağınık şekilde faaliyet göstermesi, uzun süredir yargı çevrelerinde tartışma konusu oluyordu. Aynı dava konusunun adres ya da unvan değişiklikleriyle farklı adliyelerde yeniden açılabilmesi, hem mahkemelerin iş yükünü artırıyor hem de ticaret yargılamalarında karar birliğini zedeliyordu. Bu tabloyu ortadan kaldırmaya yönelik adım, Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle atıldı.

DAĞINIK YAPI SORUN YARATIYORDU

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde 22, Bakırköy Adliyesi'nde 8, İstanbul Anadolu (Kartal) Adliyesi'nde 13 ve Küçükçekmece Adliyesi'nde 1 olmak üzere toplam 44 Asliye Ticaret Mahkemesi bulunuyor. Mahkemelerin farklı adliyelerde yer alması nedeniyle bazı şirketlerin, aleyhlerine karar verilmesini önlemek amacıyla ticaret sicilinde merkez adresi veya unvan değişikliğine giderek aynı dava konusunu başka bir adliyede yeniden açabildiği belirtiliyor. Adliyelerin ayrı olması, UYAP sisteminde dosyaların birebir örtüşmemesine yol açarken, aynı içerikteki davalar sistemde yeni dava gibi görünüyordu.

BAKAN GÜRLEK, PROJEYİ İLK KEZ A HABERDE DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber'de katıldığı programda, yargı hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla üzerinde çalışılan projeler hakkında açıklamalarda bulunmuş, Ticaret Mahkemelerinin tek bir binada toplanmasının da bu projelerden biri olduğunu ifade etmişti. Gürlek, uygulamanın pilot il olarak İstanbul'da başlatılacağını duyurmuştu.

TİCARET MAHKEMELERİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

A Haber Canlı yayınında İstanbul'un ticaret şehri olduğunu ifade eden Gürlek, "Dünyanın ticareti burada dönüyor. Ticaret mahkemeleri, çok önemli mahkemeler. Burada çok büyük davalarımız var. İstanbul'da pilot olarak kurmayı düşünüyoruz, bütün ticaret mahkemelerini tek bir yerde, tek bir binada toplamayı düşünüyorum. Şimdi bunun bize faydası ne olacak? Anadolu Adliyesi'nde, Çağlayan Adliyesi'nde, Bakırköy Adliyesi'nde, Küçükçekmece Adliyesi'nde ticaret mahkemesi var. Çok dağınık. Şimdi vatandaş Küçükçekmece'ye gidiyor karar alamıyor, gidiyor Anadolu Adliyesi'nden başvuruyor. Bütün ticaret mahkemeleri, yer belli değil, bir kompleksin içerisinde olacak, sadece bu davalara bakacak ve ticaret hakimlerimiz adliye dışından ayrı olarak bu binalarda görev yapacak. Bu da bize özellikle ticaret davalarındaki sürecin uzamasını engelleyecek ve yeknesaklığı sağlayacak. Bu süreci yakın zamanda pilot olarak ilk İstanbul'da devreye geçirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

HSK'DAN KARAR ÇIKTI

Bakan Gürlek'in açıklamalarının ardından süreç hız kazandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından yapılan toplantı sonrası, Ticaret Mahkemelerinin tek bir bina altında toplanmasına yönelik karar alındı. Böylece proje, karar aşamasından uygulama sürecine geçti.

İSTANBUL'DA YER BELİRLENECEK

Alınan karar doğrultusunda, İstanbul'da ticaret mahkemelerinin konuşlandırılacağı binanın belirlenmesi için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Yer tespitinin tamamlanmasının ardından yeni yapının faaliyete geçmesi ve ticaret yargılamalarında fiziki dağınıklığın sona erdirilmesi hedefleniyor. Ticaret mahkemelerinin finans merkezine yakın bir bölgede kurulması bekleniyor.