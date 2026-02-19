Birliğin ve rahmetin vakti

Türkiye'deki yardım kuruluşları, ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını yurtiçindeki ve Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya hazırlanıyor. Ramazan boyunca sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla yürütülecek yardım faaliyetleri kapsamında, farklı coğrafyalarda yaşayan milyonlarca insana destek sağlanması hedefleniyor. Hayırseverlerin emanet ettiği bağışlar, gıda, barınma ve insani yardım başlıkları altında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

MAZLUMLARIN YANINDA

"Bu ramazanda da bir başına olanların yanıbaşındayız" sloganıyla çalışmalarını başlatan Türk Kızılay, yurtiçi ve dışında toplam 7.5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Bu yıl toplam 891 bin kişiye 410 milyon lira değerinde nakdi yardım ulaştırmayı planlayan Kızılay, gıda yardımları kapsamında da 686 bin kişiye 333 milyon liralık destek sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca Kızılay, 45 aşevinde her gün 61 bin kişiye iftar ve sahur verecek. Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla işbirliği içinde "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla 2026 yılı ramazan ayı yardım programını gerçekleştirecek. Yardım programıyla, bu ayın manevi ikliminde ihtiyaç sahiplerinin yanında olunacak ve onların ramazan sevinci paylaşılacak. Faaliyetler, hayırseverlerin destekleriyle gönüllüler ve görevliler aracılığıyla organize edilerek yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Vakıf, yurtiçinde 93 bin 488 alışveriş yardım kartı dağıtımı yapacak. AA

UMUT OLACAĞIZ

DENİZ Feneri Derneği "Ramazanda Sofranı Paylaş" sloganıyla Türkiye dahil 30 ülkede 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), "Seninle Bereketlensin" sloganıyla Gazze'de süregelen insanlık dramı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur coğrafyalarda umut olmaya hazırlanıyor. İDDEF, ramazan boyunca 56 ülkede 310 bölgede ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak. Sadakataşı Derneği bu yıl ramazan çalışmalarını "Ramazan Aydınlatır" çağrısıyla Türkiye, Filistin ve İslam coğrafyaları başta olmak üzere 27 ülkede gerçekleştirecek.