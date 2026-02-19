CHP’li gençler AK Parti’ye geçti

Balıkesir'de CHP'nin Altıeylül, Karesi ve Bigadiç ilçe gençlik kolları üyeleri, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye üye oldu.

CHP'nin Merkez Altıeylül ve Karesi ilçeleri ile birlikte Bigadiç İlçe Başkanlığı'nda art arda istifalar yaşandı. 3 ilçede istifa eden CHP'li 19 gençlik kolları üyesi, AK Parti'ye üye oldu. Gençlerin parti rozetlerini Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir taktı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, "Bu daha başlangıç, yeni katılımlarla gücümüze güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'de gençlik kollarında yaşanan istifalarla ilgili olarak açıklama yapan CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın, "Bizden kimse AK Parti'ye geçmedi" iddiaları üzerine AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, "İl Başkanı Köybaşı, CHP'den partimize geçişleri duyunca stres yapmış, paniklemiş" diyerek yanıt verdi" dedi.