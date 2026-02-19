Dijital köleliğe geçit yok
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Dijital Köleliğe Geçit Yok!" pilot projesine ilişkin açıklama yaptı. Pilot projenin ilk ayağına Ankara'dan başlanacağını söyleyen Yurdakul, "Cumartesi günü, Ankara Sincan'da gerçekleştirilecek olan ve ailelerimizin katılacağı "Dijital Köleliğe Geçit Yok!" başlıklı programda, dijital bağımlılık meselesi, Aile Kurumu merkezli bir perspektifle ele alınacak. Programda dijital bağımlılığın çocuklar ve gençler üzerindeki psikolojik, sosyal ve kültürel etkileri, ailenin koruyucu ve dengeleyici rolü ele alınacak" dedi. ANKARA