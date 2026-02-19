DMM’den Somali iddialarına yalanlama

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Türkiye'yi Somali'deki petrol aramaları başta olmak üzere enerji alanında tek taraflı kazanç elde eden bir ülke gibi konumlandırmaya çalışan iddialar açık bir dezenformasyon olup Türkiye–Somali arasındaki karşılıklı iş birliğini hedef alan kasıtlı bir çarpıtmadır.

TPAO ile Somali Petrol Otoritesi arasında imzalanan anlaşma, doğal kaynakların Somali halkına ait olduğunu açıkça hükme bağlamaktadır.

Türkiye–Somali ilişkileri iki egemen, dost ve kardeş ülke arasında karşılıklı iş birliğiyle devam etmektedir. Her geçen gün birçok alanda güçlenmekte olan bu dayanışmayı hedef alan kara propaganda niteliğindeki dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."