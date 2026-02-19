Gazze’de güzel günler yakın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen valiler buluşması programında konuştu. "Valilik devletin sahadaki yansımasıdır. Vali, vatandaş ile devletin buluşma noktasıdır" diyen Başkan Erdoğan, millete hizmette güç zehirlenmesi yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, valileri sosyal medya konusunda uyararak "Devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler ortaya çıkmakta... Bu konuda en üst düzeyde hassasiyet göstereceğinize inanıyorum" dedi.

GÖVDEMİZ TAŞIN ALTINDA

Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyduk. Süreci sabote etmek isteyen karanlık odaklara rağmen 16 aydır hem büyük bir hassasiyetle hem de müstesna bir başarıyla süreci yönetiyoruz.

Gazzeli kardeşlerime dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum. Bizler birbirimize destek oldukça, yaralarımızı sardıkça bölgemizde ve coğrafyamızda huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o güzel günlerin çok yakın olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Yeter ki zulmün ve zalimin karşısında dimdik duralım. İnancımıza ve hayallerimize sahip çıkalım. O zaman bozamayacağımız hiçbir tuzak, oyun ve senaryo kalmayacaktır. Bölgemizde barış ve huzur çok yakın.