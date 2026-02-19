İmamoğlu’nun casusluk davası 11 Mayıs’ta başlıyor

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında casusluktan soruşturma başlatılmıştı. Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması nedeniyle Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve TELE1 kurucusu Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri istendi. Hazırlanan iddianame, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 11 Mayıs'ta Silivri'de görülmesine hükmetti.

TALİMAT İMAMOĞLU'NDAN

Kabul edilen iddianamede, İmamoğlu'nun vatandaşların kişisel bilgilerini yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktararark siyasi menfaat edinme gayesinde bulunduğu aktarıldı. Söz konusu verileri Necati Özkan'ın temin ettiği ve Gün'ün, Özkan'ın başta "ibb.gov.tr" olmak üzere belediyeye ait çok sayıda mail adresi ve şifresini İmamoğlu'nun talimatıyla "Ostin" adlı internet âleminin yeraltı olarak nitelendirilen dijital ortamına aktardığı iddianamede yer aldı.

Aaron Barr

İddianamede, İBB 2019 veri kopyalama sürecinin gündemden kaldırılması için yabancı istihbarat servisi elemanı Aaron Barr, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün devreye girdiği aktarıldı. Birlikte hareket eden şüphelilerin algı yarattıkları, kopyalama olayını gündemden düşürmek için çalışma yaptıkları tespit edildi. Veri kopyalamanın İmamoğlu'nun izin yazısı ile gerçekleştiği, etkin pişmanlık ifadesinde Gün'ün vatandaşın bilgilerini İmamoğlu'nun seçim çalışmasını yürütmesi karşılığında edindiğine dikkat çekildi.

Merdan Yanardağ

ASIL AMACI BAŞKAYDI

İddianamede, "Tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında 'siyasal casusluk' suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere, Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu doğrultuda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır" ifadeleri yer almıştı.