Kayıp 30 milyon $ soruşturmasında 2 gözaltı daha

İstanbul Bakırköy'de Ekşinar Konakları'nda yaşayan Mestur Döviz'in sahibi 28 yaşındaki Bilal Durmaz'ın 3 aydır kaldığı sitenin otoparkında muhafaza ettiği 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doların çalınmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Bilal Durmaz'ın "İBB rüşvet ve kara para" soruşturmasının kilit ismi Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlenirken, olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayı organize eden 1 numaralı şüphelinin Kemal Kırmızıdemir (41) olduğu belirtilirken, araçla gelen hırsızların siteye girerken bir aracın tamponuna yaklaşarak kendilerini gizlediği tespit edilmişti. Site güvenliklerinin ve yöneticilerinin Kırmızıdemir'in evden çıkış-giriş görüntülerini kameralardan sildikleri de ortaya çıkarken, mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u geçtiğimiz gün tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni dalga için düğmeye bastı. Savcılığın talimatıyla, Asayiş Şube Ekipleri 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda bir depo olarak kullanılan yerde 100 bin dolar ele geçirildi.