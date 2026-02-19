Ramazan bereketi Gazze’yle paylaşılacak
Gazze'deki insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, yardımseverlerin katkılarıyla hazırlanan 21. İyilik Gemisi'ni Mersin Limanı'ndan Gazze'ye ulaştırmak üzere yola çıkaracak. Şimdiye kadar gönderilen en büyük sevkiyat olma özelliği taşıyan gemide, bölgedeki acil ihtiyaçlara yönelik kapsamlı insani yardım malzemelerinin yanı sıra ramazan için yardım malzemeleri de yer alıyor. Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, ramazan ayının başladığı gün yola çıkacak olan İyilik Gemisi ile başta gıda kolileri olmak üzere hijyen, giyim, battaniye, barınma ve bebek malzemelerini bölgeye ulaştırmayı hedefliyor. Özellikle ramazan döneminde artan temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunacak yardım malzemeleri Gazzelilere hızlı şekilde ulaştırılacak. 21. İyilik Gemisi bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı yardım sevkiyatıyla Gazze'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivillere ramazan bereketini getirecek. Yardımların limana ulaşmasının ardından TIR'lara yüklenerek Gazze içine sevk edilmesi öngörülüyor.