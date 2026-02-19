SABAH’tan Bakan Gürlek’e ve HSK’ya ziyaret

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Atakan Irmak ve Sabah Gazetesi Haber Muhabiri Kerim Cengil, Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

BAKAN GÜRLEK'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Sabah Gazetesi, Adalet Bakanlığı'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun temennilerinin iletildiği görüşmede, yargı alanındaki güncel gelişmeler ve adalet hizmetlerine ilişkin başlıklar değerlendirildi.

HSK'DA KRİTİK GÖRÜŞMELER

Sabah, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yaptığı ziyarette de, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu ile HSK 1. Daire Üyesi Hakan Yüksel ile bir araya geldi. Görüşmede, yargı camiasını yakından ilgilendiren güncel ve kritik konular masaya yatırıldı. Ziyaretler, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.