Yerli ve milli savunma sanayisine tam destek

Savunma Sanayii İcra Komitesi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye'de gerçekleştirilen yılın ilk toplantısının ardından yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Türk savunma sanayiinin 2025'te gerçekleştirdiği çalışmalar, savunma sanayiinin ihracat başarısı, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, yerli ve millî savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulanmıştır. Müteakiben, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarımızın ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündem görüşülerek karara bağlanmıştır. Türk savunma sanayiinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2026'da daha yüksek gayret ile çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmış, yerli ve millî teknolojiler kullanılarak savunma sanayiimizdeki örnek teşkil eden gelişimin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi."