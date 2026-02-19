Serhat Albayrak’a yönelik iftira ve yalan paylaşımlara tazminat cezası

Sosyal medya platformu X üzerinden 19 Şubat 2023 tarihinde, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a yönelik bir kullanıcı tarafından kamuoyunu yönlendirme ve manipüle etme amacı taşıyan provokatif bir paylaşımda bulunuldu.

Yalan içeriklere karşı Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak avukatları aracılığıyla dava açtı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Serhat Albayrak'a yönelik sosyal medya platformu X üzerinden yapılan hakaret ve iftira niteliğindeki paylaşımlara karşı tazminat cezası ödenmesine karar verdi.