SON DAKİKA | Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nda kritik atamalar! Bakan Yardımcıları belli oldu

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Adalet Bakanlığı'nda atamalar gerçekleştirildi. Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay, Sedat Ayyıldız Adalet Bakan Yardımcıları oldu.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir ise İçişleri Bakan yardımcıları oldu.