‘Tanımıyorum’ dediği şirkete onay verdi

ADIYAMAN Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yargılandığı rüşvet davasında, önceki savunmalarını çürüten yeni deliller ortaya çıktı. Şirket yetkililerini tanımadığını iddia eden Tutdere'nin, yardımcısıyla yaptığı yazışmalarda söz konusu firmayla çalışılmasına onay verdiği tespit edildi. İddianamede, ihaleler karşılığında suç örgütünden ödemeler alındığı öne sürülüyor. 12 yıl hapsi istenen Tutdere'nin, görevden uzaklaştırılıp iade edildiği davanın önümüzdeki duruşmasında bu yazışmalarla ilgili savunma yapması bekleniyor. Dosyaya giren mesajlar, davanın seyrini değiştirecek nitelikte görülüyor.