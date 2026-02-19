Türkiye daha adil bir düzeni savunuyor

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Bangladeş'in başkenti Dakka'da TİKA tarafından yenilenen Dakka Üniversitesi Sağlık Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomik büyüme, siyasi etki kapasitesi ve bölgesel yetenekler bakımından büyük mesafe kat ettiğini söyleyen Bilal Erdoğan, Ankara'nın yalnızca bölgesel barışa değil, aynı zamanda küresel barışa da katkı sunabilecek konumda olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın düşünceleri, fikirleri ve dünya meselelerine sunduğu katkılar bakımından aranan bir lider olduğunu dile getiren Bilal Erdoğan, "Türkiye bugün dünyada daha adil bir düzen, daha iyi bir küresel sistem dizaynını savunan tek güç" dedi. Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne atıfta bulunan Bilal Erdoğan, daha adil bir Birleşmiş Milletler (BM) düzeni çağrısında bulunulduğunu anımsattı. Türkiye ile Bangladeş'in köklü bir tarihe sahip ve karşılıklı saygı temelinde ilişkilerini sürdüren iki ülke olduğu değerlendirmesini yapan Erdoğan, iki ülkenin daha fazla işbirliği ve ortaklık geliştirebileceği mesajını verdi. Törene Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Ramis Şen, eski futbolcu Mesut Özil ve çok sayıda Bangladeşli katıldı.