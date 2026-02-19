Vicdan seferberliğine vesile olsun
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazan ayı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerine yer verdi. Emine Erdoğan da aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ettiği paylaşımında şunları kaydetti: "Bu rahmet mevsiminin, kalplerimize sükunet, sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur getirmesini diliyorum. Mübarek ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun."