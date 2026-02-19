Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun SABAH Yazarı Mahmut Övür’e açtığı tazminat davası reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden kurduğu yolsuzluk ve rüşvet sistemi ortaya çıkan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun sabah.com.tr ve a.haber.com.tr'de yer alan 'CHP'de delege borsası' haberlerine ilişkin açtığı manevi tazminat davası istinaf mahkemesinden döndü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi; haberlerin kişisel saldırı niteliği taşımadığı, güncel tartışmalar ve basın-ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, manevi tazminat şartlarının oluşmadığına hükmetti ve davanın reddine karar verdi.