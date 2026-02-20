Bakan Bak, depremzede aileyle yer sofrasında iftar açtı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bazı ziyaretler de bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bak, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen aileler için yapılan deprem konutlarını gezdi. Bakan Bak, daha sonra iftar için depremzede aileye konuk oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak beraberindekilerle birlikte depremzede Çaçan ailesine iftarda konuk oldu. Bakan Bak ve beraberindekiler Çaçan ailesinin sıcak yeni yuvasında kurulan yer sofrasında iftarını açarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. İftara, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile AK Partili Milletvekilleri de katıldı.

