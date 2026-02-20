Bakan Işıkhan depremzedelerle bir araya geldi: Yeni yuvalarında ilk Ramazan’ı hep birlikte karşılıyoruz

"Yeni Evim, İlk İftarım" diyen depremzedeleri yeni yuvalarında yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Onlarla aynı sofralarda ekmeğimizi paylaşıyoruz. Dostluk ve kardeşlik; acıyı da, mutluluğu da, huzuru da paylaşmaktır. 6 Şubat depremlerinde tek yürek olduğumuz gibi, bugün de şehirlerimizi ayağa kaldırmanın ve pırıl pırıl evlerine kavuşan kardeşlerimizin sevincinde de beraberiz" dedi.

Bakan Işıkhan, konuşmasında Elazığ özelinde yapılan çalışmalara da değinerek, bugüne kadar il genelinde işyeri, köy evi ve konutlar dahil yaklaşık 15 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Deprem bölgesi genelinde ise bu sayının yaklaşık 500 bine ulaştığını belirtti. Sadece konut değil, çalışma hayatını ve sosyal güvenliği ayağa kaldırmak için de yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Işıkhan, deprem bölgesine yönelik sağlanan destekleri sıraladı. Prim borçlarının ertelenmesi, 2,6 milyar lira tutarındaki katılım payının kaldırılması, borçların faizsiz olarak 24 aya kadar taksitlendirilmesi gibi önemli kolaylıklar sağlandığını duyurdu.

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği kapsamında 193 bin vatandaş için 1 milyar 694 milyon lira ödeme yapıldığını aktaran Bakan Işıkhan, deprem bölgesinde sigortalı sayısının deprem öncesi seviyenin de üzerine çıkarak 2 milyon 56 bin kişiye ulaştığını belirtti. Bu verinin, çalışma hayatının deprem öncesinden daha güçlü bir hale geldiğini gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin tüm kurumlarıyla tam kadro sahada olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Deprem bölgesini yeniden inşa ederken; Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, depreme daha dayanıklı şehirler, daha güvenli yaşam alanları, daha güçlü bir ekonomik yapı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelindeki istihdam verilerine de değinen Bakan Işıkhan, işsizlik oranının yüzde 8,2 ile 11 çeyrektir tek haneli seviyede seyrettiğini, genç ve kadın istihdamında ise tarihi düşük seviyelerin yakalandığını sözlerine ekledi. Konuşmasını birlik ve beraberlik vurgusuyla tamamlayan Bakan Işıkhan, "Bizim niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz birdir. Bu yol; mazlumun yanında duran, zalimin karşısında dimdik duran, milletinin hakkını ve hukukunu her şart altında savunan kutlu bir istikametin yoludur" diyerek sözlerini noktaladı. Programa katılan vatandaşlar da yeni evlerinde ilk Ramazan'ı karşılamanın heyecanını ve mutluluğunu Bakan Işıkhan ile paylaştı.