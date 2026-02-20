Bangladeş’te sevgi seli

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Bangladeş'te ziyaret ettiği Arakanlı mültecilerin sevgi gösterileriyle karşılandı.

Bilal Erdoğan ile TİKA Başkanı Abdullah Eren ve eski futbolcu Mesut Özil, Cox's Bazar bölgesindeki sığınmacı kampında yer alan İnsani Yardım Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Bilal Erdoğan, Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı kampta yer alan TİKA merkezini de ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Bilal Erdoğan ve Eren, merkezi gezdi. Müzik sınıfı ile TİKA Bilgisayar ve Robotik Atölyesi'ni gezen heyet, çocuklara hediyeler dağıtarak fotoğraflar çektirdi.

Arakanlı Müslümanların eğitim konusundaki eksikliklerinin giderilmesine yönelik çabalara işaret eden Bilal Erdoğan, TİKA'ya süreçteki katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Mesut Özil ve TİKA Başkanı Eren, TİKA tarafından düzenlenen 3. Rohingya Futbol Turnuvası kupa töreninde sığınmacılarla futbol oynadı. Töreni yüzlerce Arakanlı Müslüman izledi. Maçın ardından başarılı takım ve oyunculara ödüller takdim edildi.

Bilal Erdoğan ve Eren, daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı El Şifa Model Kız Okulu'nda öğrencilerle sohbet etti.

Bu arada Bilal Erdoğan, orucunu TİKA'nın Cox's Bazar'daki kalkınma elçilerinden Muhammed Ayub'un evinde açtı.