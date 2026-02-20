Belediyede kriz de eylem de bitmiyor

Hayata geçirdiği projeler yerine haklarını alamayan işçilerin yaptığı iş bırakma eylemleri ve yaşanan çöp krizleriyle gazete manşetlerini süsleyen CHP'li Buca Belediyesi bir krizle daha sarsıldı. Belediye yönetimi ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi gereği her ay maaşlarla birlikte memurlara ödenmesi gereken Sosyal Denge Tazminatı 7 aydır ödenmeyince belediyede örgütlü sendika ile işveren arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu şube yönetimi ödeme krizinin ardından eylem kararı aldı. Dün eylemi başlatan sendikada her gün saat 11.00 ile 12.30 saatleri arasında eylem devam edeceklerini duyuruldu. Sendika belediye yönetiminden somut ve takvime bağlanmış bir ödeme planı talep etti. Kazanılmış haklar teslim edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini açıklayan sendika yönetimi, ödemelerde yaşanan aksamalardan ötürü memurların büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda maaşlarını alamayan Buca Belediyesine bağlı Buca Mar Şirketi'nde çalışan yaklaşık 1800 işçi, iş bırakma eylemleri gerçekleştirmiş, ilçe sokakları toplanmayan çöpler nedeniyle mikrop yuvası haline dönüşmüştü. Eylemler sırasında belediye yönetimi işçilerin örgütlü olduğu sendikaya defalarca ödeme takvimi sunsa da her seferinde işçiye verilen sözler havada kalmıştı. İşçilerin Şubat ayı başında yaptıkları son iş bırakma eylemi sonrası belediye yönetimi bankadan kredi çekip işçi alacaklarını ödemiş, eylemler sona ermişti.