İyilik gemisi Gazze yolunda

Türk Kızılay, Gazze'de süren insani krizin etkilerini azaltmak amacıyla yardım faaliyetlerini hızlandırdı. Kurum, şimdiye kadar gönderilen en büyük sevkiyat olan 21'inci İyilik Gemisi'ni Mersin Limanı'ndan ramazanın ilk günü uğurladı. Gemide yaklaşık 175 bin gıda kolisinin yanı sıra giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemelerini içeren yaklaşık 3 bin 300 ton insani yardım bulunuyor. Geminin Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşmasının ardından yardımların TIR'larla Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye sevk edilmesi planlanıyor.

'ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK YARDIM'

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu sevkiyatın Kızılay'ın şimdiye kadarki en büyük yardım gemisi olduğunu vurgulayarak "Alabileceğimiz en büyük yardım gemisini aldık ve şu ana kadarki en fazla yardımı yükledik. Buna rağmen elimizde hâlâ yardım malzemesi var" dedi. Gazze'ye yardım akışının Kızılay'ın kapasitesinden değil, sınır geçişlerindeki kısıtlardan etkilendiğini belirten Yılmaz, yeni gemileri kısa sürede gönderebilecek durumda olduklarını ifade etti. Yılmaz, "İyilik gemilerini bir hafta sonra tekrar kaldırabilecek durumdayız. Hem operasyonel kapasite hem bağış açısından hazırız. Ancak bizim hızımız oraya giren TIR'ların hızıyla sınırlı" diye konuştu. Sınır geçişlerindeki yavaşlık nedeniyle Gazze içindeki üretim kapasitesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay aşevlerinin en sürdürülebilir yardım kanalı olduğunu belirtti.

1 MİLYON 800 BİN KİŞİLİK İFTAR

Gazze'de günlük 30 bin kişilik sıcak yemek üretiminin ramazanla birlikte 60 bine çıkarıldığını ifade eden Yılmaz, "İster gelip alsınlar, ister biz ulaştıralım, ramazan boyunca 1 milyon 800 bin kişilik iftar ve sahur desteği hedefliyoruz" dedi. Yemeklerin çadırlara paketli şekilde ulaştırıldığını, hastalara ve sağlık çalışanlarına da ikram edildiğini belirten Yılmaz, bu modelin dış girişlere bağımlı olmaması nedeniyle stratejik önem taşıdığını söyledi.

GAZZELİ ESNAF AYAKTA TUTULACAK

TÜRK Kızılay'ın Gazze içindeki ekonomik hayatı desteklemek amacıyla 60 bin gıda kolisini yerelden satın almayı planladığını açıklayan Yılmaz, bunun aynı zamanda bölgedeki esnafı ayakta tutmaya yönelik bir sosyal ekonomi hamlesi olduğunu ifade etti. Hijyen malzemelerinin de öncelikli başlıklar arasında bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, hijyen yetersizliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığını ve salgın hastalık riskini artırdığını belirterek bu kanalın sürekli açık tutulmasının zorunlu olduğunu kaydetti.