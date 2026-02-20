‘Külliye’de ramazan’ etkinlikleri başladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, geçen yıl 400 bini aşkın vatandaşın katıldığı "Külliyede Ramazan" etkinlikleri bu yıl da birbirinden güzel etkinliklerle başladı. Program kapsamında dün 'Kâbe Örtüleri Sergisi', 'Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Konseri', 'Umut Acıya Direnirken Resim Sergisi' ve 'genel çocuk etkinlikleri' gerçekleştirildi. Program kapsamında ramazan boyunca yaklaşık 4 bin etkinlik düzenlenecek. Etkinliklerde her yaştan ziyaretçiye kültür, sanat, eğitim ve eğlence dolu anlar yaşatılacak. Ramazanın manevi atmosferi her akşam canlı yayınlanacak iftar programlarıyla yaşanacak. Günlük olarak düzenlenen etkinlikler, Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Programlara katılmak isteyenler "kulliyederamazan.com" adresinden ve "Külliyede Ramazan" sosyal medya hesaplarını takip ederek gün gün etkinlik takvimine ulaşabiliyor.