Şehitlerimizin emanetine sahip çıkıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazanın ilk iftarında Çankaya Köşkü'nde şehit aileleriyle buluştu. "Nübüvvetten sonra en yüce makam şehadettir" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

Milletimiz bin yıldır yaşadığı bu toprakları kendisine ebedi vatan kılmak için çok çetin imtihanlardan geçti. Haçlı seferlerine, Moğol saldırılarına, işgal girişimlerine maruz kaldı. Ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar. Günde 5 kez gökyüzüne yükselen ezanı susturamadılar, gönlerde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızı indiremediler. Devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler.

Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik ancak istikbalimizden taviz vermedik. Bütün badirelerden şehitlerimizden aldığımız ilhamla, Çanakkale, Malazgirt ruhu ile kurtulduk. İstiklal Harbi'nde 7 düvele karşı bu ruhla karşı geldik, Kıbrıs'ta akan kanı bu ruhla durdurduk, 15 Temmuz destanını bu ruhla yazdık, ekonomik saldırıları ve milli birliğimize yönelik dezenformasyonları ve manipülasyonları bu ruhla bertaraf ettik.

DÜNYA BAŞTAN ŞEKİLLENİYOR

50 yıldır terörle devam eden mücadelemizi bu ruhla sürdürdük. Şehitlerimizin bize emanet ettiği değerler vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır, milletin hak ve hukukunu korumaktır. Biz de 23 yıldır bu emanetlere sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Bugün dünya siyaseti baştan şekilleniyor. Çevremizde ciddi kriz ve gerilimler yaşanıyor.

Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran tekellerine aldıkları 'hak, hukuk, özgürlük' kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık.

Bundan 16 ay önce başlattığımız terörsüz Türkiye çalışmasında kısa sürede kayda değer başarı alındı. Dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yarım asırdır yüreğimizi yakan bu terör musibetinden Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız. Komşumuz Suriye'de de güzel gelişmeler yaşanıyor.

Şehit ve gazi yakınlarımızı rahatsız edecek hiçbir girişime, tavır ve eyleme müsamahamızın olmadığına ve olamayacağını biliniz. Çözümsüzlükten beslenenler, gerilime bel bağlayanlar, Türkiye'nin ayağındaki kanlı prangadan kurtulmasını istemeyenler bizim hüsnü niyetimizi görmese de sizler samimiyetimizi görüyorsunuz. Bunların oyunlarına gelmeyeceğiz. Uyanık olacak, aramıza nifak sokmaya çalışanlara asla prim vermeyeceğiz. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Emanete layıkıyla sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

Devletimiz dün olduğu gibi yarında tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecek. Sizler için 23 yılda birçok hizmeti, imkânı hakkı, kolaylığı devreye aldık. İlave istihdam hakkından, gazilerimizin bakım imkanlarından, faturalarda indirim hakkına geniş bir yelpazede şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da sizleri asla yalnız bırakmayacak, her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Başkan Erdoğan'la birlikte iftara katılan eşi Emine Erdoğan da sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İlk iftar soframızda şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimizle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim, ülkemizin dört bir köşesinde vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, her birini muhafaza eylesin."