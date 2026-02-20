Ünlüler operasyonunda 5 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden işadamı Barış Talay, manken Tolga Kulakçı, fenomen Dilara Kırmıt, Tolga Sezgin ve Ramazan Bayar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bazı şüphelilerin, kendilerini "Satmak için değil, kendim kullanıyorum" diyerek savunduğu öğrenildi. Öte yandan daha önce gözaltına alınan fenomen Melis Yürür'ün uyuşturucu testi negatif çıkarken, Gaye Kıray ve Aykut Tarakçıoğlu'nun testinde uyuşturucu maddeye rastlandı. Kemal Can Parlak'ın saçında da uyuşturucu kalıntısı bulundu.