Yardım kolisine fotoğrafını bastıran CHP’li başkana tepki

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Onur Bozkurter'in dağıttığı ramazan kolileri ve imsakiyenin üzerine kendi fotoğrafı ve belediye logosu yerleştirmesi tepki çekti. Vatandaşlar uygulamayı "maneviyat yerine reklam" olarak değerlendirirken, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri de duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları "Yardım yapılıyorsa Allah rızası için yapılmalı. Mübarek ayda reklam görüntüsü verilmesi hoş değil" ifadelerini kullandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise belediyecilik hizmetlerinin zaten kamu görevi olduğunu belirterek, koliler ve imsakiye üzerindeki görsellerin gereksiz olduğunu savundu.