Adalet Bakanı Akın Gürlek: “Hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma giren bir video üzerine harekete geçti. Görüntülerde, kendisini "Cumhuriyet Savcısı" olarak tanıtan bir kişinin toplu taşıma aracında bir yolcuya yönelik, "Seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım" şeklinde ifadeler kullandığı görülüyor. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu şahıs hakkında "tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda kimliği Y.S. olarak belirlenen şahsın, daha önce Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan ilişiğinin kesildiği, halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" dedi.