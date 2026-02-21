Asrın felaketinden sıcak yuvaya
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki evlerinde yakalanan Mehmet Dağ (50), eşi Hacer Dağ (45) ve çocukları Sude (25), Elif (22), Fatma (14), Arda (12) ile Eymen (8) felaketi yaşadı. Aile, 2 buçuk yılın ardından yeni yuvalarına yerleşti. Dağ ailesi sıcak yuvalarındaki ilk iftarlarında SABAH'ı ağırladı. Her şeye rağmen umutlarını kaybetmediklerini belirten Mehmet Dağ, "Çok zor günler yaşadık ama o zor günlerde de devletimize güvendik. Cumhurbaşkanımız sözünün eri olduğunu da 7 cihana gösterdi. Çok şükür şu anda kendi evlerimizde güvenle oturuyoruz" dedi.