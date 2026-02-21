Başımızın tacısınız
Türkiye’nin dört bir yanında valiler ve kaymakamlar ramazanın ilk iftarında şehit ailelerini ve gazileri ağırladı. Büyük aile sofrasında dayanışma mesajı verildi
Adana Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen iftar programı, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlendi. İftara Adana Valisi Mustafa Yavuz ile eşi Süreyya Yavuz, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte davetliler katıldı. Yavuz çifti, program boyunca şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. İftarda bir konuşma yapan Vali Yavuz "Bu birliktelik, milletçe sahip olduğumuz dayanışma ruhunun en güçlü göstergesidir. Adana'mız; 612 şehidi, 645 şehit ailesi ve 1.389 gazisiyle büyük bir fedakârlığın, büyük bir kahramanlığın şehridir. Çukurova'nın ve Toroslar'ın bağrından çıkan vatan evlatları; bayrağımız, ezanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda etmişlerdir. Bu rakamlar, analarımızın nasıl kahramanlar yetiştirdiğinin en açık göstergesidir" dedi. Şehitlik ve gazilik mertebelerinin aile sofrasında olduğu gibi birlik, beraberlik ve mukaddes değerleri koruma iradesini ifade ettiğini kaydeden Vali Yavuz "Ramazan'ın ilk iftarında sizlerle bir arada olmak bizler için son derece kıymetlidir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle her daim omuz omuza olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.