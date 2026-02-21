Çeşme Belediye Başkanı’na uyuşturucu partisi sorgusu

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında uyuşturucu partilerine katıldığı gerekçesiyle 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Çeşme'de otellerde düzenlenen uyuşturucu partilerine katıldığı öne sürülen Çeşme Belediye Başkanı Denizli şüpheli sıfatıyla soruşturmaya eklendi. Denizli, "uyuşturucu kullanımına yer temin etmek" ve "uyuşturucu kullanmak" suçundan ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılmıştı. İstanbul Adliyesi'ne gelen Denizli savcıya ifade verdi.

ADLI TIP'TA TEST YAPILDI

Lal Denizli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'na giden Denizli'ye uyuşturucu testi yapıldı.