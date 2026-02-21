Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda konuştu: 2021'de bir sivil toplum hareketi olarak başlayan ve geçtiğimiz sene kurumsal bir yapıya dönüşen Cemre Vakfı'nı tebrik ediyorum.

Söz konusu çevre olunca, afetle mücadele olunca 'Kim var?' denildiğinde; sağına, soluna bakmadan 'Ben varım' diyen milyonlarca neferi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla gözlerinin ışıltısı yüreğimi ısıtan, geleceğe dair umutlarımı büyüten siz genç arkadaşlarımla birlikte Türkiye'nin sorumluluk sahibi tüm gençlerini burada saygıyla selamlıyorum. Bugün ülkemizin 81 iline, yarın dünyanın dört bir yanına düşeceğine inandığım siz cemrelerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizinle yürümek benim için ayrı bir gurur ve mutlulukların en büyüğüdür. Siz genç kardeşlerime bakınca sadece Türkiye'yi yeşertme ve yaşatma azmini değil; aynı zamanda kurdun kuşun, dağın taşın, havanın suyun hakkını gözeten bir medeniyetin mirasçılarını görüyorum. Sizlere bakınca tabiatla aynı dili konuşan bir hassasiyeti; özü hakka ve hakikate giden bir inceliği görüyorum. Sizlere bakınca 'Benim sadık yarim kara topraktır' diyerek kültürümüzün varlıkla bağını sanata dönüştüren Aşık Veysel'deki idrak derinliğini görüyorum.

Sizlere bakınca sadece doğal afetlerde Hızır gibi yetişen gönül elçilerini değil, aynı zamanda kendini dünyanın geleceğinden mesul hisseden, darda kalana yetişmeyi hayat tarzı haline getiren yüksek bir sorumluluk bilinci görüyorum. Sizlere bakınca hiçbir inkırazın, yabancılaşmanın, kültürel erozyonların milletimizin kalbinden ve gönlünden silemediği uyanış ve diriliş mayasını, bunu hayata geçirme iradesini görüyorum. Sizlere bakınca bizi millet yapan değerlerin tecellisini görüyorum. Çevreyi korumak vatan bilincidir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri çevre konusunda çok önemli çalışmalar yaptık. 'Çöp, çukur, çamur'u biz hallettik. Kötü kokudan ötürü toprakla doldurulması tartışılan Haliç'i tekrar Boğaz'ın incisi haline getirdik

Bugün tüm dünya çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız, başta gençler olmak üzere daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 62'ye çıkardık. Ağaçlandırma noktasında ise adeta bir devrim yaptık.

LAFTA ÇEVRECİ OLANLAR MİLAS'TA ZEYTİN AĞACI KESİYOR

Lafa gelince çevreci kesilen ama Milas'ta zeytin ağacı kıyımı yapanların, yönettikleri şehirleri çöpe, çamura ve çukura mahkûm edenlerin; kışın ortasında milletimize haftalarca susuzluk çektiren istismarcıların, kimi zaman beceriksizlikleri, kimi zaman aşırı rant hırsları sebebiyle cennet vatanımızı yaşanmaz hale getirmelerine fırsat vermeyeceğiz. Çevre projelerinde asla bir siyasi ayrımcılık içinde değiliz. Çevreyi koruyan, tabiatı güzelleştiren, bizim bu alandaki çabalarımıza katkı veren her adımı, her fikri samimiyetle destekliyoruz.

SIFIR ATIK KÜRESEL HAREKETE DÖNÜŞTÜ

Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, bugün gelinen noktada küresel bir çevre hareketine dönüştü. Çevre projelerimizin çatısını sıfır atık anlayışı oluşturuyor. Bu hareket bize şunu öğretiyor: Bir pet şişeyi geri dönüştürdüğümüzde sadece bir atığı bertaraf etmiyoruz; aynı zamanda bir canlının hayatını, bir sahilin güzelliğini, bir çocuğun umudunu da kurtarıyoruz. Bir ağacı kurtardığımızda bir neslin nefesini de güvence altına alıyoruz. Şimdi tüm bu çabaları bir üst aşamaya taşımaya hazırlanıyoruz. Diplomatik müzakereler neticesinde COP 31'in ev sahipliğini üstlendik. Bu sene Antalya'da 200'e yakın ülkeyi ağırlayacak, inşallah artık 'Söz değil eylem zamanı' diyeceğiz.

KAYACIK AİLESİYLE İFTAR

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün akşam İstanbul Beyoğlu'nda iftarda Ali ve Miyase Kayacık ailesinin misafiri oldu. Emine Erdoğan yaptığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kayacık ailesine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek "Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ASKON ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu üyelerini İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı yapıldı.

KADEM'İN DESTEĞİYLE YENİLENEN CAMİDE CUMA NAMAZINI KILDI

BAŞKAN Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'deki Örnek Mahallesi Merkez Camii'nde kıldı. Erdoğan, öğle vakti Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde, hayırseverlerin destekleriyle deprem riski nedeniyle yeniden inşa edilen Örnek Mahallesi Merkez Camii'ne geldi. Cami çıkışı vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu